Ferhat Gündoğdu kimdir, ne zaman MHK Başkanı oldu?

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Türk futbolunda hakem yönetimiyle ilgili gelişmelerin ardından gözler bir kez daha Ferhat Gündoğdu'ya çevrildi. Futbolseverler, uzun süredir kamuoyunun ilgi odağında olan ismin geçmişini ve kariyerini yakından merak ediyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Haberimizin devamında tüm yanıtları bulabilirsiniz.

FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÜNDEMDE?

"Hakemler Dosyası" olarak adlandırılan ve evrakta sahtecilik ile mobbing iddialarını içeren soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 kişiye yönelik işlem başlatıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunun dikkati Gündoğdu'nun geçmişine ve kariyerine yöneldi.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, spor yöneticisi, eski hakem ve emekli bir askerdir. Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında hakemlik, gözlemcilik, eğitimcilik ve kurul üyeliği gibi görevler üstlendi. Türk futbolunda hakem yönetimi denildiğinde akla gelen isimler arasında yer alan Gündoğdu, iki farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçti.

FERHAT GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Ferhat Gündoğdu, 57 yaşındadır.

FERHAT GÜNDOĞDU NERELİ?

Ferhat Gündoğdu'nun doğum yeri, kamuoyuyla paylaşılan biyografi bilgilerinde net olarak yer almıyor. Kendisinin memleketiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN EĞİTİM HAYATI

Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi gördü. Ardından 2002-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi, 2005-2007 yıllarında ise Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanlarında yüksek lisans yaptı. 2014 yılında da Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi dalında doktorasını tamamladı.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN MESLEĞİ NE?

Ferhat Gündoğdu asker kökenli bir spor yöneticisidir. Askeri kariyeri boyunca Genelkurmay'da şube müdürlüğü, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürlüğü ve Ankara Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerinde bulundu. Askerlik yaptığı yıllarda hakemlik de yapan Gündoğdu, çıkarılan bir yasa nedeniyle hakemliği bırakıp askeri görevine devam etti.

2014'te askerlikten emekli olan Gündoğdu, aynı yıldan itibaren Türk Eğitim Derneği'nde okul yatırımları alanında çalışmaya başladı. Burada Okul Yatırımları ve Planlama Müdürlüğü görevinin yanı sıra TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörlüğü ve TED Van Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

FERHAT GÜNDOĞDU NE ZAMAN MHK BAŞKANI OLDU?

Gündoğdu, 13 Şubat 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev almaya başladı. Dönemin MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın 21 Ekim 2021'de görevini bırakmasının ardından TFF Yönetim Kurulu, 27 Ekim 2021'de Gündoğdu'yu MHK Başkanlığına getirdi. Gündoğdu ve kurul üyeleri, 17 Nisan 2022'de istifalarını federasyona iletti.