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Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi

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Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un emniyet ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu ile hakem kadrosuna ilişkin yazışmaları sorulan Kol, kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle görüşüldüğünü belirterek, "Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi.

  • MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesinde, Ferhat Gündoğdu ile maçlarda görev alacak hakemlerin konuşulduğu yazışmalar soruldu.
  • Yasin Kol, derbi ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle görüşüldüğünü ve bu uygulamanın yurt dışındaki maçlarda da aynı şekilde işlediğini söyledi.
  • Yazışmalarda 'Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun', 'Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin', 'Başkanım Atilla olsun' ve 'Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun' ifadeleri yer aldı.

MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesindeki yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kol'a, Ferhat Gündoğdu ile yaptığı ve maçlarda görev alacak hakemlerin konuşulduğu yazışmalar soruldu.

"BU UYGULAMA TÜM DERBİ YÖNETECEK HAKEMLERE UYGULANIR"

Yasin Kol, Türkiye liglerinde hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatifin MHK Başkanı'nda olduğunu belirterek, derbi ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle görüşüldüğünü söyledi.

Kol ifadesinde, "Hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğimizi, bir önerimizin olup olmadığını sorup görüştüğümüz olmaktadır. Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi.

"MHK BAŞKANINA SUNDUM, ONUN ONAYIYLA MAÇLARI YÖNETTİM"

Ferhat Gündoğdu ile arasındaki konuşmaların içeriğine de değinen Kol, "Ben de yukarıdaki konuşmalarda bahsi geçen maçın hakem kadrosu konusunda hakemleri MHK Başkanına sundum. Onun onayıyla maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yazışmalarda "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun", "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin", "Başkanım Atilla olsun" ve "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" şeklindeki ifadeler yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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