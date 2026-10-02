İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

MHK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözalına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"TEHDİT" KAYDIYLA İLGİLİ SESSİZ KALDI

Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, Gündoğdu, ses kaydındaki Kerem Ersoy’a “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” yönelik tehdidiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Gündoğdu, kayıtla ilgili sorulara hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

"40 MİLYON TL'YE KONUT ALDIM"

Gündoğdu’ya ayrıca Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40,14 milyon TL soruldu. İki konut aldığını söyleyen Gündoğdu, ödemeleri birikimleriyle karşıladığını söyledi.