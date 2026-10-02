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İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu

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İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Bir hakemi “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım" sözleriyle tehdit ettiği ses kaydına ilişkin sorulan soruyu Gündoğdu, hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle cevaplamadı. Bir inşaat şirketine gönderilen 40 milyon lira için de Gündoğdu, ödemenin aldığı iki konut için yapıldığını, paranın kaynağının kendi birikimleri olduğunu savundu.

  • MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ve dört eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.
  • Gündoğdu, Kerem Ersoy'a yönelik tehdit içeren ses kaydıyla ilgili sorulara, kaydın hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.
  • Gündoğdu, Fidanlar İnşaat'a gönderilen 40,14 milyon TL'lik para transferine ilişkin iki konut aldığını ve ödemeleri birikimleriyle karşıladığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

MHK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözalına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"TEHDİT" KAYDIYLA İLGİLİ SESSİZ KALDI

Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, Gündoğdu, ses kaydındaki Kerem Ersoy’a “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” yönelik tehdidiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Gündoğdu, kayıtla ilgili sorulara hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

"40 MİLYON TL'YE KONUT ALDIM"

Gündoğdu’ya ayrıca Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40,14 milyon TL soruldu. İki konut aldığını söyleyen Gündoğdu, ödemeleri birikimleriyle karşıladığını söyledi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGece Huzuru:

karı koca yıllardır çalışırız, yıllardır sabit gelirimiz var, buna rağmen hayat mücadelesi nedeniyle bir sürü masraf var, ve biz daha 5 milyon biriktiremedik. millet çat diye 40 milyonu tek seferde gönderiyo ve 2 ev alıyo. Allahım bana helalinden nasip et, başkasını bilmem.

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Haber YorumlarıYunis Akdere:

40 milyon TL yi nasıl biriktirdin Ferhat efendi anlatta bizde öğrenelim

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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

ŞEYTAN a uydu :)

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Haber YorumlarıHasan Sabri Tüçel:

Buna sahip çıkan TFF başkanı nerede?

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

ahlak olarak çöktük insan olarak çöktük vijdan olarak çürüdük döküldük herkes düdüğünü çalıyor

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