Efeler Haberleri - Efeler Haber - Haberler

Efeler 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Efeler seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Efeler hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Motosikletli genç, bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda ettiGüvenlik kameralarına an be an yansıyan kazada, önce kaçan bisikletli çocuk,...

Motosikletli genç, bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti

Efeler Ziraat Odası'ndan bin 500 kişilik keşkek ve pilav hayrı

Aydınlılar Togg'u görüntülemek için birbirleriyle yarıştı: "Türk mühendisleri yapmış, sevinmeyelim de ne yapalım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "En büyük güvencemiz gençler ve kadınlarımız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "En büyük güvencemiz gençler ve kadınlarımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız"

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