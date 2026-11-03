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Efeler'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi

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Efeler'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1401 sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar ve 11 bin 800 TL ele geçirildi; tutuklanan 2 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1401 adet sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan E.T. ve B.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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