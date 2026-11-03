Aydın'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler hızını azalttı

Aydın'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler hızını azalttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Denizli-Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki bazı bulvarlar ve üniversite kampüsü çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.
Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.
Kentte Denizli- Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki Doğu Çevre ve Adnan Menderes bulvarları ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün olduğu bölgede yoğun sis oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA