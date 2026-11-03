Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler hızını azalttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler hızını azalttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Denizli-Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki bazı bulvarlar ve üniversite kampüsü çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.

Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.

Kentte Denizli- Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki Doğu Çevre ve Adnan Menderes bulvarları ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün olduğu bölgede yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor