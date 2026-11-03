Aydın'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce sürücüler hızını azalttı

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Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.

Kentte Denizli- Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki Doğu Çevre ve Adnan Menderes bulvarları ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün olduğu bölgede yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA