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Aydın'da 4. kattan vatandaşların açtığı örtüye düşen kedi cep kamerasına yansıdı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde dördüncü kattaki pencere önünde mahsur kalan kedi, itfaiyenin kurtarma çalışması sırasında yakalama filesinden kaçınca vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü. Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşarken düşüş anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.

Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Kedinin düşüşü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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