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Aydın Efeler'de otomobil sığ dereye uçtu, araçtaki 3 kişi yaralandı

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Aydın Efeler'de otomobil sığ dereye uçtu, araçtaki 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde Ambarcık ile Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde otomobil sığ dereye uçtu, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ambarcık ile Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Ferhat Yumurtaş'ın kullandığı 09 AFE 251 plakalı otomobil, sığ dereye uçtu. Otomobil sürücüsü Yumurtaş ile yanındaki eşi Evrim Yumurtaş ve Müzeyyen Kalem yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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