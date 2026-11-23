Günlük yaşamdan örnekler ve uygulamalı etkinliklerle derslerini zenginleştirmeyi amaçlayan Aydınlı sınıf öğretmeni Tuğba Savut, "Perdenin arkasındaki kahramanlar" adlı tiyatral gösterisiyle bazen Türkiye'nin ilk uçağı Vecihi K-6'yı bazen de yerli ve milli insansız hava araçlarını anlatıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yörük Ali Efe İlkokulu'nda görev yapan Savut, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu sınıf öğretmenliği mesleğini 11 yıldır büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarı elde etmesini değil, merak eden, araştıran, üreten ve öğrenmekten keyif alan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen öğretmen, derslerini farklı materyaller ve yaşayarak öğrenme etkinlikleriyle işliyor.

Savut, sınıfını zaman zaman tiyatro sahnesine, zaman zaman da gerçek hayatın küçük bir örneğine dönüştürüyor.

"Perdenin arkasındaki kahramanlar" isimli gösteriyle Savut, bazen yaptığı maketle Türkiye'nin ilk uçağı Vecihi K-6'yı bazen de TEKNOFEST tişörtünü giyip elindeki dronla yerli ve milli insansız hava araçlarını anlatıyor.

Savut, gösterisinde, "Bana yapamazsın uçuramazsın dediler ama ben Vecihi K-6'yı ellerimle yaptım ve göklere çıkardım. Bulutların üzeri o kadar güzel ki çocuklar. Eğer bir hayaliniz varsa mutlaka peşinden koşun ve size yapamazsın diyenlere asla aldırış etmeyin. Artık yerli insansız hava araçlarımızı da kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de giydikleri kostümlerle ilk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi tarihteki önemli isimleri canlandırıyor.

Özellikle ilkokul birinci sınıfta harfleri öğretirken farklı bir yöntem izleyen öğretmen, her harfle öğrencilerini yeni bir meslekle tanıştırıyor.

Sayıları işlediği derste sınıfın bir köşesine küçük bir manav kuran Savut, öğrencilerine alışveriş deneyimi yaşatıyor. Etkinlikte kimi öğrenci satıcı, kimi öğrenci müşteri rolünü üstleniyor. Alışveriş sırasında sayıları kullanan çocuklar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de öğrendiklerini uygulayarak pekiştiriyor.

Böylece öğrenciler, yalnızca sıralarında oturarak değil, oynayarak, deneyimleyerek ve hayatın içinden örneklerle öğreniyor.

Tuğba Savut, AA muhabirine, eğitim anlayışının merkezinde çocukların mutluluğunun bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerinin her sabah merak ve heyecanla sınıfa girmesinin kendisini motive ettiğini belirten Savut, "Benim sınıfımda en çok önemsediğim şey, çocuklarımın okula mutlu gelmeleri ve okulu benimseyebilmeleri. Sıralarına oturduklarında gözlerindeki o ışıltıyla 'Öğretmenim, bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Hangi etkinliği yapacağız?' diye sormaları beni çok motive ediyor ve heyecanlandırıyor. Biz aslında sadece öğrenen değil, öğrenmeyi seven ve öğrenmeye istekli çocuklar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Savut, çocukların telefon ve tabletlerle daha fazla vakit geçirdiğine dikkati çekerek, bu durumun dikkat sürelerini de etkilediğini dile getirdi.

Okulu çocuklar için daha ilgi çekici hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Savut, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de kendi eğitim anlayışıyla örtüştüğünü kaydetti.

Tuğba Savut, okulu cazip hale getirmek için etkinlikler düzenlediğini vurgulayarak, "Evde telefon ve tabletle çok fazla vakit geçirebildikleri için o büyüleyici ekranları bırakıp okula gelmek çocuklara zahmet gibi gelebiliyor. Biz de okulu daha cazip hale getirmek, çocukların merakını canlı tutmak için böyle etkinlikler yapıyoruz. Üreten, keşfeden, öğrenen ve eğlenen çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrendikleri kalıcı oluyor

Akademik başarının yanı sıra erdemli bireyler yetiştirmenin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Savut, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimin akademik anlamda iyi yerlere geldiğini görmek beni çok mutlu ediyor ama benim için daha da önemlisi aramızdaki bağların hiç kopmaması. Yıllar geçse de öğrencilerimle görüşmeye devam ediyorum. Öğrendiklerinin kalıcı olduğunu ve erdemli bireyler olarak yetiştiklerini görmek benim için çok kıymetli. Bir de 'Öğretmenim, ben yapabiliyorum. Öğretmenim, ben bunu başardım.' dediklerinde gözlerindeki o pırıltı var ya, işte bizim için en büyük ödül o oluyor."

Öğrencilerden Yücel Sena Orhan da derslerinin çok keyifli geçtiğini, hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi.

Nefes Nida Turan da derslerin etkinliklerle işlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA