Efeler'de okul kantini işletmecilerine hijyen ve gıda güvenliği toplantısı yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul kantini işletmecilerine yönelik gıda güvenliği, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Büro Yöneticisi Aykut Gökşin de katıldı. İlçedeki okul kantini işletmecilerinin katıldığı toplantıda, kantinlerde uyulması gereken hijyen şartları, gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme standartları ve işletmecilerin mevzuat kapsamındaki sorumlulukları ele alındı. Toplantıda öğrenci sağlığının korunmasının öncelikli konu olduğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin önemini vurguladı. Çomruk, hijyen ve gıda güvenliğinden taviz verilmeyeceğini belirterek, okul kantinlerinin aynı zamanda öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincinin oluşmasına katkı sağlayan eğitim ortamları olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla kurumlar arası iş birliği içerisinde kantinlere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı