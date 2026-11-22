Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması'nda gençler, öğrenciler ve vatandaşlar Mimar Sinan Camii'nde bir araya geldi.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen program, Mimar Sinan Camii'nde gerçekleştirildi. Sabah namazında bir araya gelen gençler ve vatandaşlar, birlikte ibadet ederek sabahın manevi atmosferini paylaştı. Programa Efeler İlçe Müftülüğü şube müdürlerinin yanı sıra çok sayıda genç, öğrenci ve vatandaş katıldı. Sabah namazının ardından devam eden buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Gençlerin cami ortamında bir araya gelmesine vesile olan program, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, katılımcılara yapılan çorba ikramının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı