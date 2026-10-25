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Çayyüzü Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde şehitler anıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehitler anıldı.

Çayyüzü Şehitleri Vakfı tarafından Çayyüzü Şehitliği'nde düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, konuşmasında şehitleri rahmet ve minnetle andı, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de şehitliğin önemini anlatarak, Kurtuluş Savaşı devam ederken inşa edilen ilk şehitlik olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar şehitliği ziyaret etti, dua okudu.

Keşkek ve helva ikram edilen programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin de katıldı.

Kaynak: AA
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