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Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri 5 derece kazandı, dart takımı Bursa finaline kaldı

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Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri 5 derece kazandı, dart takımı Bursa finaline kaldı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri dart ve krosta 5 farklı derece elde etti. Yıldız kızlar dartta il birincisi olan takım Bursa bölge finallerinde Aydın'ı temsil edecek; krosta ise il ikinciliği, üçüncülükleri ve dördüncülüğü elde edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, okul sporları kapsamında düzenlenen dart ve kros müsabakalarında 5 farklı derecenin sahibi oldu. Yıldız kızlar dart kategorisinde il birinciliği elde eden öğrenciler, Bursa'da düzenlenecek bölge finallerinde Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı.

Efeler ilçesinde eğitim veren Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, okul sporları müsabakalarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Farklı kategorilerde mücadele eden öğrenciler, dart ve kros branşlarında önemli başarılara imza atarak okullarını ve ilçelerini gururlandırdı. Müsabakalar sonucunda yıldız kızlar dart kategorisinde il birinciliği elde eden Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, küçük erkekler kros kategorisinde il ikincisi, küçük kızlar ve yıldız kızlar kros kategorilerinde il üçüncüsü oldu. Yıldız erkekler kros kategorisinde ise il dördüncülüğü elde edildi.

Başarılarını İlçe Milli Eğitim Müdürü ile paylaştılar

Elde ettikleri derecelerin ardından Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri ve okul idarecileri, başarılarını paylaşmak üzere Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk'u makamında ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden Çomruk, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve duygusal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Çomruk, sporun öğrencilere disiplin, azim, özgüven, takım ruhu ve sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade etti. Öğrencilerin elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirten Çomruk, başarıda emeği bulunan öğretmenleri ve okul idarecilerini de tebrik etti. Yıldız kızlar dart takımının il birinciliğiyle Bursa'da düzenlenecek bölge finallerine katılmaya hak kazandığı belirtilirken, Çomruk öğrencilere finallerde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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