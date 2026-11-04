Aydın Emniyet Müdürlüğü Efeler'de velilere Kades ve 6284 sayılı Kanun'u anlattı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Efeler'de velilere Kades ve 6284 sayılı Kanun'u anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın Emniyet Müdürlüğü, Efeler'deki Kadıköy İlkokulu'nda velilere 'Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek' programı kapsamında 6284 sayılı Kanun ve Kades bilgilendirmesi yaptı. Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında velilere gerçekleştirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik Kades konusunda bilgilendirmede bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalışmalarına yönelik olarak, Efeler İlçesinde bulunan Kadıköy İlkokulunda velilere yönelik "Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek" programı kapsamında 6284 sayılı Kanun ve Kades konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı