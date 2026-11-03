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Aydın Efeler'de operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, yaklaşık bin sentetik ecza bulundu

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Aydın Efeler'de operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, yaklaşık bin sentetik ecza bulundu
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Aydın Efeler'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık bin sentetik ecza ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.T. ile B.B.'nin Ovaeymir Mahallesi'nde bulunan ev adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, E.T. ile B.B. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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