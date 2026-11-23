Aydın'ın Efeler, Germencik ve Didim ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 21 Kasım - 22 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, Germencik ve Didim ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 4 bin 125 adet sentetik ecza, 46 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 3 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı