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Aydın Efeler'de iş yerine yapılan operasyonda 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi

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Aydın Efeler'de iş yerine yapılan operasyonda 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Aydın Efeler'de iş yerine yapılan operasyonda 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen narkotik operasyonda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen narkotik operasyonunda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S. isimli şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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