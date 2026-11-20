Aydın'da 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde farklı tarihlerde düzenlenen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 30 bin 738 sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde 9 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 30 bin 738 sentetik ecza hap, 154 gram sentetik ecza hapı ham maddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar, 10 gram skunk, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.