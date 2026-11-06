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Aydın Efeler'de 78 yaşındaki kadın ticari aracın çarpmasıyla yaralandı

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Aydın Efeler'de 78 yaşındaki kadın ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.00 sıralarında yolun karşısına geçen 78 yaşındaki kadına ticari araç çarptı. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçerken ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 KGP 179 plakalı ticari araç Batı Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen F.A.Y.'ye (78) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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