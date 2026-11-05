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Aydın Efeler'de 4. katta mahsur kalan kedi, örtüye düşerek yara almadan kurtuldu

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Aydın Efeler'de 4. katta mahsur kalan kedi, örtüye düşerek yara almadan kurtuldu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi yara almadan kurtuldu; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki pencerenin önünde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayvan yakalama filesiyle müdahaleye hazırlandığı sırada kedi, pencereden aşağı atladı. Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi, yara almadan kurtuldu.

Kediyi kucağına alan kişiler büyük sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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