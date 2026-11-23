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(AYDIN) – Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aydın Final Okulları'nda eğitim mali sıkıntılar nedeniyle durdu. Okulda eğitim gören 216 öğrencinin velisi, ödedikleri ücretlerin iadesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Efeler'de Muğla ve Denizli karayolları üzerinde iki kampüsü bulunan Aydın Final Okulları'nda eğitim, finansal sıkıntılar nedeniyle durduruldu. Okula gelen öğrenci, veli ve öğretmenler duruma tepki gösterdi.

Veliler, sorunların okulun yaklaşık bir yıl önce Değişim Koleji adıyla faaliyet gösterdiği dönemde başladığını öne sürdü. Öğretmenlerin ödenmeyen maaşlar nedeniyle başvurularda bulunduğunu ancak sorunların çözülmediğini savunan veliler, kurumun daha sonra Aydın Final Okulları tarafından devralınması üzerine kurumsal markaya güvenerek çocuklarını okula kaydettirdiklerini belirtti.

Veliler, çocuklarının yalnızca bir ay kullanabildiği kitaplar için 75 bin lira ödeme yaptıklarını ifade ederek, ücret iadesi talep etti. Okul sahibinin 19 yaşında olduğu ve üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmadığı yönündeki iddiaları da gündeme getiren veliler, kurumun açılış ve işletme izinlerinin hangi koşullarda verildiğinin araştırılmasını istedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAK TUTTU

Gelişmeler üzerine Muğla karayolu üzerindeki kampüse giden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okulda incelemelerde bulunarak veli, öğrenci ve öğretmenlerle görüştü. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığına ilişkin resmi tutanak düzenlendiğini belirten Çomruk, "Durum tespiti için geldik bugün. Gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Eğitim faaliyetlerinin sürdürülemediğine ilişkin öğrencilere belge verildiği, bu belgeyle başka okullara nakil ve kayıt işlemlerinin yapılabileceği öğrenildi. Öğretmenlerin ise haklı fesih yoluyla görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA