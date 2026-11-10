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Otizm Merkezi öğrencileri Atatürk'ün 88. ölüm yılında Aydın jandarmasını ziyaret etti

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Otizm Merkezi öğrencileri Atatürk'ün 88. ölüm yılında Aydın jandarmasını ziyaret etti
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Efeler'de Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Çocuklar ziyarette askeri araçları ve helikopteri inceledi; yetkililer kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

(AYDIN) - Efeler'de Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığ'ını ziyaret etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri jandarma personeliyle bir araya geldi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı gezen çocuklar, askeri araçları ve helikopteri yakından inceleme fırsatı buldu. Görevliler de ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilendi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı yetkilileri, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kapılarının çocuklara her zaman açık olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz19

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
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