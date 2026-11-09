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Aydın Efeler'de 6'ncı kattan düşen 50 yaşındaki adamın iki ayağı kırıldı

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Aydın Efeler'de 6'ncı kattan düşen 50 yaşındaki adamın iki ayağı kırıldı Haber Videosunu İzle
Aydın Efeler'de 6'ncı kattan düşen 50 yaşındaki adamın iki ayağı kırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 6'ncı kattaki evin balkonundan düşen 50 yaşındaki adam ağır yaralandı; iki ayağı kırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Gurbetçi adamın 3 gün sonra Almanya'ya döneceği öğrenildi; uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğü ise iddia edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 6'ncı kattaki evin balkonundan düşen 50 yaşındaki adam ağır yaralanırken, gurbetçi vatandaşın 3 gün sonra Almanya'ya döneceği öğrenildi.

Olay, Hasanefendi Mahallesi 1901 Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşadığı ve ailesini ziyaret etmek için Aydın'a geldiği öğrenilen Erkan Ç., (50) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen adam, birinci katta bulunan çanak antene çarptı. Antene çarpmanın etkisiyle düşüş hızı yavaşlayan talihsiz adam ardından beton zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan adamın iki ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi

Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'ye gelen ve 3 gün sonra Almanya'ya dönme hazırlığı yaptığı öğrenilen gurbetçi vatandaşın düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, Erkan Ç.'nin uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

"Düşerken hiçbir ses çıkmadı"

Talihsiz adamın düşme anını gören vatandaşlardan Anıl Tamsözlü, hemen ambulansı aradığını ifade ederek, "Buradan geçiyordum. Bir ses duydum ve yukarı baktığımda biri yukarıdan sarkıyordu. Sonra ellerini bıraktı, bir iki balkon aşağıya vurdu ve baş üstü düşerken çanak antene çarptı. O çarpma da ayaklarının üstüne düşmesine vesile oldu. Ayakları kırıldı, şahıs yerde 5 dakika kadar öyle yattı. O sırada hemen ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde ancak gözlerini açmaya başladı. Cevap da verdi. Sonra alıp götürdüler. Zaten ses de çıkmadı düşerken. Bağırma gibi şeyler olmadı. Sadece çarptığı yerlerin sesi çıktı. O an bağırdım yardım istedim etraftan ben de . Dokunmamam gerektiğini biliyorum, o yüzden dokunmadım da. İnşallah iyidir" dedi.

Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi verirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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