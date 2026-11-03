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Efeler'de 'Filede İz, Takımda Biz' öğretmenler arası voleybol turnuvası başladı

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Efeler'de 'Filede İz, Takımda Biz' öğretmenler arası voleybol turnuvası başladı
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filede İz, Takımda Biz" Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası başladı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, turnuvanın birlik ve dayanışma ruhunu sporun birleştirici gücüyle yansıttığını söyledi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filede İz, Takımda Biz" Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, "Filede İz, Takımda Biz" Voleybol Turnuvası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Eğitim, yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek de eğitim anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu bütüncül eğitim yaklaşımı da bu anlayışı esas almaktadır. Bizler "Köklerden Geleceğe" anlayışıyla geçmişimizden aldığımız milli ve manevi değerleri geleceğe taşırken; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu da yaşatmayı önemsiyoruz. Bugünkü turnuvamız, bu değerlerin sporun birleştirici gücüyle hayat bulmasının güzel bir örneğidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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