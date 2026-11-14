Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Efeler'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Batı Gazi Bulvarı üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Kızılay Caddesi'nden Batı Gazi Bulvarı'na bağlanmak isteyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum'da iki gündür haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Sobadan sızan gaz hayatlarını kararttı

2 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çifti sobadan sızan gaz öldürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu18

Galatasaray'ı tek kalemde silip attı! Söylediği şeyi görmeniz lazım

Dünyaca ünlü pop yıldızı Avril Lavigne 42 yaşında ilk kez anne oldu

2000'lerin en ünlü isimlerindendi: 42 yaşında anne oldu