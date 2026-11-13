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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Efeler'de ortaokullara yönelik resim yarışması düzenliyor

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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Efeler'de ortaokullara yönelik resim yarışması düzenliyor
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü için Efeler'deki ortaokul öğrencilerine resim yarışması düzenliyor. 12-27 Kasım 2026'da yapılacak yarışmayla balıkçılık ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında, Efeler ilçemizde bulunan ortaokulların öğrencilerine yönelik temalı resim yarışması düzenlenecektir. 12 Kasım 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmayla öğrencilerimizin balıkçılık, su ürünleri, denizlerin ve su kaynaklarının korunması konularında farkındalık kazanmaları, sanatsal yeteneklerini ortaya koymaları ve sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, hayal güçlerini ve yeteneklerini resimlerine yansıtmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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