Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da trafiğe açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da trafiğe açılıyor Haber Videosunu İzle
Aydın'da Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da trafiğe açılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Uraloğlu, Aydın'da Dörtyol (Efeler) Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de trafiğe açılacağını bildirdi. Projeyle bekleme süresi 2 dakika azalacak, araç kuyruğu 510 metreden 101 metreye düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğini rahatlatacak Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de trafiğe açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacak, araç kuyruklarının uzunluğunu 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Şehir Geçişi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğine nefes olacak projede çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

105 metrelik altgeçit ve 45 metrelik köprü inşa edildi

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ile 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü'nün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacak bu düzenlemeyle sürücülerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.

Araç kuyruklarının uzunluğu 510 metreden 101 metreye düşecek

Projenin Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergahta yaşanan beklemelerin önemli ölçüde azalacağını bildirdi. Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağız. Araç kuyruklarının uzunluğunu ise 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz. Böylece şehir içi ulaşımda trafik akışını hızlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Yıllık 340 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkati çekti. Uraloğlu, "Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler59

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti12

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki adam felç kaldı! Oğlu isyan etti: Sürücü serbest bırakıldı

Babası felç kaldı, sürücü serbest! Oğlunun sözleri yürek yaktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
“İçi boş” diyerek tetiğe bastı, genç esnafın sonu oldu! O anlar kamerada

"İçi boş" diye tetiğe bastı, sonrası felaket

20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı