Aydın'da kaçak alkol operasyonunda 5 kişi yakalandı, 56 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın'ın Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Kaçakçılık Faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde 5 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 52 adet bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı