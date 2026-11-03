Aydın Efeler'de durdurulan araçta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı

Aydın Efeler'de durdurulan araçta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde Muğla Bulvarı Otoban girişinde durdurulan araçta para karşılığı yabancı uyruklu bir şahsı taşıdıkları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan araçta para karşılığı yabancı uyruklu bir şahsı taşıdıkları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik, Muğla Bulvarı Otoban girişinde durdurulan bir araçta; para karşılığı yabancı uyruklu H.M. isimli şahsı taşıdıkları tespit edilen S.A. ve Y.İ. isimli şahıslar yakalandı. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.