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Aydın Efeler'de durdurulan araçta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Muğla Bulvarı Otoban girişinde durdurulan araçta para karşılığı yabancı uyruklu bir şahsı taşıdıkları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan araçta para karşılığı yabancı uyruklu bir şahsı taşıdıkları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik, Muğla Bulvarı Otoban girişinde durdurulan bir araçta; para karşılığı yabancı uyruklu H.M. isimli şahsı taşıdıkları tespit edilen S.A. ve Y.İ. isimli şahıslar yakalandı. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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