Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimleri Efeler ve Kuşadası'nda tamamlandı

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, Efeler ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri tamamlandı. 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Efeler Anadolu Lisesi ile Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu'nun yenilikçi sınıflarında düzenlendi. Eğitim programında öğretmenlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren STEM yaklaşımı hakkında temel bilgiler verildi. Program kapsamında öğretmenler, yenilikçi öğretim yöntemleri, disiplinler arası proje geliştirme ve dijital içerik tasarımı konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. Eğitimlerde, yenilikçi sınıfların teknolojik altyapısından da yararlanılarak öğretmenlerin dijital araçları eğitim süreçlerine entegre etmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sorgulayan, üreten ve analitik düşünen bireyler yetiştirme hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı