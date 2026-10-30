Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimleri Efeler ve Kuşadası'nda tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimleri Efeler ve Kuşadası'nda tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, 19-23 Ekim'de Efeler ve Kuşadası'ndaki yenilikçi sınıflarda tamamlandı. Öğretmenler, STEM yaklaşımı ve dijital içerik tasarımı konusunda uygulamalı çalışmalar yaptı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, Efeler ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri tamamlandı. 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Efeler Anadolu Lisesi ile Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu'nun yenilikçi sınıflarında düzenlendi. Eğitim programında öğretmenlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren STEM yaklaşımı hakkında temel bilgiler verildi. Program kapsamında öğretmenler, yenilikçi öğretim yöntemleri, disiplinler arası proje geliştirme ve dijital içerik tasarımı konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. Eğitimlerde, yenilikçi sınıfların teknolojik altyapısından da yararlanılarak öğretmenlerin dijital araçları eğitim süreçlerine entegre etmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sorgulayan, üreten ve analitik düşünen bireyler yetiştirme hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta

Böyle mi bitecekti Asensio? Taraftarlar şokta
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı

Eski eşini öldürüp intihar etti! Cebinden çıkan not korkunç
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

Kepçe vurdu, bina çöktü! Komşunun salonu sokağa açıldı