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Aydın Efeler'de otomobil köprüden geçerken dereye düştü, 3 kişi yaralandı

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Aydın Efeler'de otomobil köprüden geçerken dereye düştü, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ambarcık ile Dağeymiri mahallelerini bağlayan köprüden geçerken dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralılar Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ferhat Yumurtaş idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüden geçerken dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Evrim Yumurtaş ve Müzeyyen Kalem yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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