Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Törene Vali Osman Varol ve Rektör Prof. Dr. Bülent Kent katıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Aydın Valiliği önündeki programda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam etti.
Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Törene Aydın Valisi Osman Varol, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.