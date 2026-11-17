Aydın Valisi Osman Varol, Efeler ilçesinde enginar hasat etti.

Şahnalı Mahallesi'nde coğrafi işaretli enginarın hasadına katılan Varol, kentin enginar üretiminde söz sahibi illerden olduğunu söyledi.

Aydın'da 8 bin dönümde enginar ekildiğini, kalitesinin çok yüksek olduğunu anlatan Varol, "Enginar bilinirliği giderek artan, çeşitli bölgelere yayılan, talebi artan bir ürün. Bunu gastronomi alanında biraz daha ön plana çıkarırsak çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği daha da kıymetli hale gelecektir." dedi.

Varol, enginar hasat etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA