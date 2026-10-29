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Aydın Efeler'de kros il birinciliği 281 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Aydın Efeler'de kros il birinciliği 281 sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, 281 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kardeşköy'de yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, 281 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan 281 sporcu, birincilik için ter döktü. Kardeşköy'de düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporculara gerçekleştirilen törenle madalyaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, 281 sporcumuzun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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