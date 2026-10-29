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Yenilenen EBA, Aydın Efeler'deki Gazipaşa Ortaokulu'nda tanıtıldı

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Yenilenen EBA, Aydın Efeler'deki Gazipaşa Ortaokulu'nda tanıtıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeni EBA Tanıtım Programı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Programda yenilenen EBA'nın öğrenci, öğretmen ve velilere sunduğu dijital imkanlar anlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu'nda, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda, Yeni EBA'nın öğrenci, öğretmen ve velilere sunduğu dijital eğitim imkanları anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeni EBA Tanıtım Programı, Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlilioğlu ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı.

Eğitimde dijital imkanların daha etkin kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen programda, yenilenen EBA platformunun özellikleri ve eğitim-öğretim süreçlerine sağlayacağı katkılar ele alındı. Yenilenen arayüzü, zenginleştirilen eğitim içerikleri ve geliştirilen özellikleriyle dikkat çeken Yeni EBA'nın, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra velilere de daha kapsamlı ve etkileşimli bir dijital öğrenme ortamı sunduğu aktarıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen tanıtım sunumları ve çekimlerde Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Güneş Kurbak da görev aldı. Yeni EBA'nın tanıtımına katkı sağlayan Kurbak'ın programda aktif rol üstlenmesi, öğrencilerin dijital eğitim teknolojilerinin kullanımına ve tanıtımına katılımı açısından dikkat çekti.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin milli öğretim programlarıyla uyumlu dijital eğitim içeriklerine ücretsiz ulaşmasını sağlayan EBA'nın, yenilenen yapısıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmesi bekleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen dijital eğitim imkanlarının, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmasının yanı sıra öğrenme süreçlerini de desteklemesi öngörülüyor.

Programda ayrıca Yeni EBA'nın kullanım imkanları hakkında bilgiler verilerek dijital eğitim materyallerinin derslerde daha etkin kullanılmasının önemi üzerinde duruldu. Yenilenen platformun, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim kaynaklarına erişimini kolaylaştırarak eğitim-öğretim süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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