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Kardeşköyspor'da kadın antrenör Tolga Çomak'ın yardımcısı oldu

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Kardeşköyspor'da kadın antrenör Tolga Çomak'ın yardımcısı oldu
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Aydın Süper Amatör Lig'de Efeler temsilcisi Kardeşköyspor'da kadın antrenör, teknik ekipte Tolga Çomak'ın yardımcılığını yapacak. Hatayspor'da kadın futbolunda forma giyen ve altyapıda deneyim kazanan bu isim, takımın antrenman ve maç hazırlıklarında görev alacak.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Efeler temsilcisi Kardeşköy spor'da Ayça Tekmen, antrenör Tolga Çomak'ın yardımcılığını yapacak. Futbolculuk ve altyapı çalışmalarından edindiği deneyimi sahaya taşıyacak olan Tekmen, takımın başarısı için görev üstlenecek.

Aydın amatör futbolunun temsilcilerinden Kardeşköy spor'un teknik ekibinde kadın antrenör Ayça Tekmen de yer alacak. Kulübün altyapısında da görev yapan Tekmen, A takımda antrenör Tolga Çomak ile birlikte çalışacak. Daha önce Hatay spor'da kadın futbolunda forma giyen Ayça Tekmen'in geçmişinde Galatasaray spor okulu ve Söke'deki altyapı çalışmaları da bulunuyor. İncirliova'da kadın futbolunda da antrenörlük yapan Tekmen, farklı yaş gruplarında kazandığı tecrübeyi Kardeşköyspor'a aktaracak.

Kardeşköyspor'da Tolga Çomak'ın yardımcılığını üstlenecek olan Tekmen, takımın antrenman ve maç hazırlıklarında görev alacak. Çomak ve Tekmen, Süper Amatör Lig'de Efeler temsilcisinin başarısı için birlikte mesai harcayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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