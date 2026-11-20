Efe Özdemir, Aydın Efeler'de apartman çatısından düşüp hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından düşen 18 yaşındaki Efe Özdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çatıdan düşen Efe Özdemir (18), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta meydana geldi. Efe Özdemir, 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Efe Özdemir, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı