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Aydın'ın Efeler ilçesinde pazarcılık yapan Harun Bakar'ın tezgahında satışa sunduğu dev mantar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Bakar'ın tezgahındaki mantarın büyüklüğünü gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ilginç görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Aydın'da sonbahar yağışlarının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarlar pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Özellikle yörede sevilerek tüketilen mantar çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bu kez alışılmışın dışındaki büyüklüğüyle dikkat çeken bir mantar pazarda ilgi odağı oldu. Efeler ilçesinde pazarcılık yapan Harun Bakar'ın tezgahında sergilediği dev mantar, alışverişe gelenlerin dikkatini çekti.

Tezgahın önünden geçen vatandaşlar, normal boyutlardaki dana burnu da olarak bilinen şemsiye mantarlarının arasında duran dev mantarı görünce durup incelerken, mantarın büyüklüğü karşısında hayretlerini gizleyemeyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Pazarda kısa süreli merak konusu olan dev mantar, hem alışveriş yapanların hem de çevreden geçenlerin ilgisini topladı.

"Görenler önce şaşırıyor, sonra fotoğrafını çekiyor"

Tezgahında dev şemsiye mantarını sergileyen pazarcı Harun Bakar mantarın vatandaşların dikkatini çektiğini belirterek, "Bu aralar mantara ilgi oldukça fazla. Tezgahımıza gelen vatandaşlar mantarları incelerken bu büyük mantarı görünce şaşırıyor. Önce yakından bakıyorlar, ardından fotoğrafını çekmek isteyenler oluyor. Böyle farklı ve büyük bir mantarın tezgahımızda olması vatandaşların da ilgisini çekti. Gün içerisinde birçok kişi gelip mantarı merakla inceledi" dedi.

"Bilmedikleri mantarları tüketmesinler"

Bakar vatandaşların mantar konusunda dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, "Özellikle doğadan topladıkları, türünü ve zehirli olup olmadığını bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketmesinler. Mantar zehirlenmeleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca türünden emin oldukları ve güvenilir yerlerden temin ettikleri mantarları tüketmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mantarı sofraların da vazgeçilmezi

Aydın ve çevresinde özellikle yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen mantarları yöre halkının severek tükettiği doğal ürünler arasında bulunduğunu belirten Bakar, kendine has aromasıyla bilinen mantarın, genellikle ızgara, kavurma ve farklı yemek çeşitlerinde kullanıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı