Çelebi Haberleri

Çelebi - Dün
Erzurum Şehir Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğin adı "Yiğit Ali" oldu
Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi de dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında alınan tedbirlerle ülke ve il genelinde sağlıklı yarınlara doğru adım adım ilerlendiğini söyledi.
Çelebi - 16.01.2021
İzmir'de 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çelebi - 16.01.2021
İzmir'de sahte içkiden 2 ölüm daha
Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.
Çelebi - 16.01.2021
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)
504,00 -3,08 10,31 Bosch Fren Sistemleri 1.320,00 1,93 6,55 Bossa 18,86 -2,08 5,66 Brisa 22,84 2,88 14,54 Burçelik 26,32 20,18 25,21 Burçelik Vana 54,60 22,20 9,95 Bursa Çimento 11,77 -0,68 -2,24 Carrefoursa 73,15 10,08 1,88 Casa Emtia Petrol 139,00 26,36 31,13 Ceo Event Medya 6,64 -1,48 3,27 Coca Cola İçecek 74,50 2,97 13,22 Cosmos Yat. Holding 12,71 20,47 57,69 Credıtwest Faktorıng 5,44 -6,85 -7,33 Çelebi 179,00 -0,67 -1,93 Çelik Halat 20,00 -0,99 -6,63 Çemaş Döküm 2,15 -3,15 0,00 Çemtaş 15,98 1,19 0,50 Çimbeton 493,40 29,43 66,41 Çimentaş 59,50 25,00 64,55 Çimsa 18,90 0,11 6,18 Çuhadaroğlu Metal 8,19 -0,12 5,95 Dagi Giyim 8,29 2,47 2,73 Dagi Yatırım Holding 14,60 8,31 13,18 Dardanel 30,20 -2,58 -9,85 Datagate Bilgisayar 16,14 -0,55 0,19 Demısaş Döküm 6,27 -2,64 -5,14 Denge Holding 6,85 -3,79 25,00 Deniz GMYO 4,11 1,48 20,18 Derimod 10,60 6,00 8,83 Derlüks Deri 9,46 1,83 7,26 Desa Deri 10,06 -1,47 3,29 Despec Bilgisayar 12,68 -3,72 -2,91 Deva Holding 25,40 -1,63 5,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 0,63 3,41 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -2,97 13,94 Ditaş Doğan 33,26 -0,18 1,77 DO-CO 575,00 -6,66 -8,73 Doğan Burda 22,74 -12,20 1,34 Doğan Holding 3,46 2,06 12,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 1,39 6,92 Doğusan 4,85 -2,81 10,73 Doğuş GMYO 8,94 -3,66 9,42 Doğuş Otomotiv 30,64 9,19 6,61 Döktaş Dökümcülük 31,66 -1,55 3,40 Duran Doğan Basım 10,90 1,49 3,91 Dyo Boya 11,94 -1,89 5,11 Eczacıbaşı İlaç 7,46 -1,19 0,00 Eczacıbaşı Yatırım 35,70 2,94 28,70 Edip Gayrimenkul 3,24 -1,52 -2,41 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 15.01.2021
Çorum'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)
KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Çorum'da, TIR, çöp kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, ölen sürücü ve yaralananların kimliği belirlendi. Erkan Temel'in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Çorum- Mecitözü kara yolunun Elvan Çelebi mevkisinde karşı yönden gelen Nabi Eserer yönetimindeki 42 EDF 18 plakalı TIR'la çarpıştı.
Çelebi - 15.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
504,00 3,28 10,31 Bosch Fren Sistemleri 1.320,00 0,92 6,55 Bossa 18,86 0,21 5,66 Brisa 22,84 0,62 14,54 Burçelik 26,32 9,94 25,21 Burçelik Vana 54,60 9,99 9,95 Bursa Çimento 11,77 -3,29 -2,24 Carrefoursa 73,15 -5,49 1,88 Casa Emtia Petrol 139,00 2,96 31,13 Ceo Event Medya 6,64 -1,19 3,27 Coca Cola İçecek 74,50 -1,97 13,22 Cosmos Yat. Holding 12,71 5,92 57,69 Credıtwest Faktorıng 5,44 -2,16 -7,33 Çelebi 179,00 -2,45 -1,93 Çelik Halat 20,00 0,40 -6,63 Çemaş Döküm 2,15 -0,92 0,00 Çemtaş 15,98 -0,75 0,50 Çimbeton 493,40 5,20 66,41 Çimentaş 59,50 -0,25 64,55 Çimsa 18,90 -2,73 6,18 Çuhadaroğlu Metal 8,19 -3,08 5,95 Dagi Giyim 8,29 0,97 2,73 Dagi Yatırım Holding 14,60 1,46 13,18 Dardanel 30,20 -2,71 -9,85 Datagate Bilgisayar 16,14 3,73 0,19 Demısaş Döküm 6,27 -1,57 -5,14 Denge Holding 6,85 1,48 25,00 Deniz GMYO 4,11 -1,91 20,18 Derimod 10,60 3,11 8,83 Derlüks Deri 9,46 -1,46 7,26 Desa Deri 10,06 -0,79 3,29 Despec Bilgisayar 12,68 1,28 -2,91 Deva Holding 25,40 -1,40 5,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 -0,62 3,41 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -1,16 13,94 Ditaş Doğan 33,26 -1,77 1,77 DO-CO 575,00 -1,79 -8,73 Doğan Burda 22,74 -1,13 1,34 Doğan Holding 3,46 -4,68 12,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 -3,49 6,92 Doğusan 4,85 -3,19 10,73 Doğuş GMYO 8,94 0,90 9,42 Doğuş Otomotiv 30,64 -1,23 6,61 Döktaş Dökümcülük 31,66 0,32 3,40 Duran Doğan Basım 10,90 3,51 3,91 Dyo Boya 11,94 -2,29 5,11 Eczacıbaşı İlaç 7,46 -0,40 0,00 Eczacıbaşı Yatırım 35,70 2,12 28,70 Edip Gayrimenkul 3,24 2,53 -2,41 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 15.01.2021
Çelebi Bandırma Limanı'nın iş hacmi yaklaşık 4,4 milyon ton olarak gerçekleşti
Çelebi Bandırma Limanı'nın geçen yılki iş hacmi 4 milyon 495 bin 907 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
Çelebi - 15.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
490,00 0,41 6,81 Bosch Fren Sistemleri 1.327,00 1,45 5,58 Bossa 18,57 -1,33 5,43 Brisa 22,62 -0,35 13,84 Burçelik 25,58 6,85 13,89 Burçelik Vana 53,90 8,58 -0,04 Bursa Çimento 11,67 -4,11 1,08 Carrefoursa 73,95 -4,46 7,80 Casa Emtia Petrol 130,00 -3,70 27,36 Ceo Event Medya 6,69 -0,45 4,51 Coca Cola İçecek 74,60 -1,84 15,50 Cosmos Yat. Holding 12,98 8,17 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,47 -1,62 -5,28 Çelebi 180,60 -1,58 0,53 Çelik Halat 20,12 1,00 -7,00 Çemaş Döküm 2,18 0,46 0,93 Çemtaş 16,22 0,75 1,25 Çimbeton 482,80 2,94 58,18 Çimentaş 59,65 0,00 64,96 Çimsa 19,22 -1,08 9,16 Çuhadaroğlu Metal 8,33 -1,42 9,31 Dagi Giyim 8,29 0,97 1,73 Dagi Yatırım Holding 14,59 1,39 11,55 Dardanel 31,06 0,06 -7,34 Datagate Bilgisayar 16,17 3,92 -3,41 Demısaş Döküm 6,30 -1,10 -3,63 Denge Holding 6,75 0,00 23,18 Deniz GMYO 4,15 -0,95 22,51 Derimod 10,62 3,31 5,54 Derlüks Deri 9,44 -1,67 8,84 Desa Deri 10,12 -0,20 4,11 Despec Bilgisayar 12,70 1,44 -4,13 Deva Holding 25,52 -0,93 6,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,30 0,09 4,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,39 2,09 15,28 Ditaş Doğan 33,44 -1,24 3,61 DO-CO 587,20 0,29 -7,06 Doğan Burda 23,30 1,30 2,50 Doğan Holding 3,55 -2,20 18,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,54 -1,55 10,78 Doğusan 4,92 -1,80 14,38 Doğuş GMYO 9,01 1,69 8,45 Doğuş Otomotiv 31,40 1,23 7,93 Döktaş Dökümcülük 31,40 -0,51 3,07 Duran Doğan Basım 10,59 0,57 0,38 Dyo Boya 12,00 -1,80 7,57 Eczacıbaşı İlaç 7,50 0,13 0,40 Eczacıbaşı Yatırım 35,54 1,66 26,03 Edip Gayrimenkul 3,14 -0,63 -4,82 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 15.01.2021
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İKÇÜ arasında spor kompleksi protokolü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Çelebi - 15.01.2021
Karapınar'da öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı
Ticaret Borsası Meclis Salonunda düzenlenen tablet teslim törenine, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy ve hayırsever Ahmet Çelebi katıldı.
Çelebi - 15.01.2021
Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor
Çelebi - 14.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
488,00 -9,63 6,81 Bosch Fren Sistemleri 1.308,00 3,65 5,58 Bossa 18,82 -1,21 5,43 Brisa 22,70 2,99 13,84 Burçelik 23,94 9,92 13,89 Burçelik Vana 49,64 9,97 -0,04 Bursa Çimento 12,17 -0,25 1,08 Carrefoursa 77,40 3,61 7,80 Casa Emtia Petrol 135,00 -2,88 27,36 Ceo Event Medya 6,72 1,05 4,51 Coca Cola İçecek 76,00 3,47 15,50 Cosmos Yat. Holding 12,00 4,44 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,56 -1,94 -5,28 Çelebi 183,50 2,23 0,53 Çelik Halat 19,92 -3,95 -7,00 Çemaş Döküm 2,17 -3,13 0,93 Çemtaş 16,10 0,63 1,25 Çimbeton 469,00 7,40 58,18 Çimentaş 59,65 6,33 64,96 Çimsa 19,43 1,52 9,16 Çuhadaroğlu Metal 8,45 -1,52 9,31 Dagi Giyim 8,21 -8,37 1,73 Dagi Yatırım Holding 14,39 -4,51 11,55 Dardanel 31,04 -0,19 -7,34 Datagate Bilgisayar 15,56 -2,20 -3,41 Demısaş Döküm 6,37 -1,55 -3,63 Denge Holding 6,75 4,01 23,18 Deniz GMYO 4,19 -1,64 22,51 Derimod 10,28 -6,20 5,54 Derlüks Deri 9,60 2,13 8,84 Desa Deri 10,14 -1,46 4,11 Despec Bilgisayar 12,52 -1,49 -4,13 Deva Holding 25,76 -2,35 6,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 -1,91 4,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,30 3,12 15,28 Ditaş Doğan 33,86 -1,86 3,61 DO-CO 585,50 0,91 -7,06 Doğan Burda 23,00 -1,71 2,50 Doğan Holding 3,63 -3,97 18,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 2,38 10,78 Doğusan 5,01 -2,53 14,38 Doğuş GMYO 8,86 -1,56 8,45 Doğuş Otomotiv 31,02 3,26 7,93 Döktaş Dökümcülük 31,56 -0,69 3,07 Duran Doğan Basım 10,53 -0,94 0,38 Dyo Boya 12,22 -4,53 7,57 Eczacıbaşı İlaç 7,49 -1,58 0,40 Eczacıbaşı Yatırım 34,96 -2,35 26,03 Edip Gayrimenkul 3,16 -2,17 -4,82 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 14.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
529,90 -1,87 15,98 Bosch Fren Sistemleri 1.257,90 -0,32 1,53 Bossa 19,11 0,31 7,06 Brisa 23,26 5,54 16,65 Burçelik 23,16 6,34 10,18 Burçelik Vana 48,68 7,84 -1,97 Bursa Çimento 12,43 1,89 3,24 Carrefoursa 78,60 5,22 9,47 Casa Emtia Petrol 138,00 -0,72 30,19 Ceo Event Medya 6,78 1,95 5,44 Coca Cola İçecek 74,00 0,75 12,46 Cosmos Yat. Holding 12,60 9,66 56,33 Credıtwest Faktorıng 5,68 0,18 -3,24 Çelebi 183,20 2,06 0,37 Çelik Halat 20,40 -1,64 -4,76 Çemaş Döküm 2,22 -0,89 3,26 Çemtaş 15,94 -0,38 0,24 Çimbeton 468,70 7,33 58,08 Çimentaş 61,60 9,80 70,35 Çimsa 19,67 2,77 10,51 Çuhadaroğlu Metal 8,39 -2,21 8,54 Dagi Giyim 8,42 -6,03 4,34 Dagi Yatırım Holding 14,50 -3,78 12,40 Dardanel 31,12 0,06 -7,10 Datagate Bilgisayar 15,91 0,00 -1,24 Demısaş Döküm 6,47 0,00 -2,12 Denge Holding 6,60 1,69 20,44 Deniz GMYO 4,24 -0,47 23,98 Derimod 10,45 -4,65 7,29 Derlüks Deri 9,23 -1,81 4,65 Desa Deri 10,15 -1,36 4,21 Despec Bilgisayar 12,61 -0,79 -3,45 Deva Holding 26,22 -0,61 8,62 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,42 -0,78 5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -6,47 4,56 Ditaş Doğan 34,08 -1,22 4,28 DO-CO 588,10 1,36 -6,65 Doğan Burda 23,20 -0,85 3,39 Doğan Holding 3,68 -2,65 19,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 0,00 8,20 Doğusan 5,10 -0,78 16,44 Doğuş GMYO 8,94 -0,67 9,42 Doğuş Otomotiv 31,30 4,19 8,91 Döktaş Dökümcülük 31,90 0,38 4,18 Duran Doğan Basım 10,60 -0,28 1,05 Dyo Boya 12,35 -3,52 8,71 Eczacıbaşı İlaç 7,61 0,00 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 35,24 -1,56 27,04 Edip Gayrimenkul 3,20 -0,93 -3,61 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 14.01.2021
Son dakika haber... İzmir'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı
Çelebi - 13.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
540,00 8,65 18,19 Bosch Fren Sistemleri 1.262,00 0,36 1,86 Bossa 19,05 1,76 6,72 Brisa 22,04 -2,74 10,53 Burçelik 21,78 -0,91 3,62 Burçelik Vana 45,14 0,36 -9,10 Bursa Çimento 12,20 1,08 1,33 Carrefoursa 74,70 9,93 4,04 Casa Emtia Petrol 139,00 4,75 31,13 Ceo Event Medya 6,65 0,00 3,42 Coca Cola İçecek 73,45 -1,01 11,63 Cosmos Yat. Holding 11,49 9,95 42,56 Credıtwest Faktorıng 5,67 -1,73 -3,41 Çelebi 179,50 -0,83 -1,66 Çelik Halat 20,74 -0,19 -3,17 Çemaş Döküm 2,24 -1,32 4,19 Çemtaş 16,00 -1,90 0,62 Çimbeton 436,70 10,00 47,28 Çimentaş 56,10 10,00 55,14 Çimsa 19,14 0,21 7,53 Çuhadaroğlu Metal 8,58 -2,17 11,00 Dagi Giyim 8,96 9,94 11,03 Dagi Yatırım Holding 15,07 10,00 16,82 Dardanel 31,10 -0,38 -7,16 Datagate Bilgisayar 15,91 -1,43 -1,24 Demısaş Döküm 6,47 -0,61 -2,12 Denge Holding 6,49 -0,15 18,43 Deniz GMYO 4,26 2,65 24,56 Derimod 10,96 9,93 12,53 Derlüks Deri 9,40 -1,78 6,58 Desa Deri 10,29 0,19 5,65 Despec Bilgisayar 12,71 -0,16 -2,68 Deva Holding 26,38 -1,05 9,28 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,51 -5,27 6,08 Diriteks Diriliş Tekstil 4,17 -0,24 11,80 Ditaş Doğan 34,50 1,83 5,57 DO-CO 580,20 -2,14 -7,90 Doğan Burda 23,40 -4,96 4,28 Doğan Holding 3,78 7,39 23,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 0,53 8,20 Doğusan 5,14 -1,34 17,35 Doğuş GMYO 9,00 -0,77 10,16 Doğuş Otomotiv 30,04 3,23 4,52 Döktaş Dökümcülük 31,78 -0,06 3,79 Duran Doğan Basım 10,63 0,76 1,33 Dyo Boya 12,80 8,57 12,68 Eczacıbaşı İlaç 7,61 -1,17 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 35,80 -0,94 29,06 Edip Gayrimenkul 3,23 -0,92 -2,71 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 13.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
509,00 2,41 11,40 Bosch Fren Sistemleri 1.272,10 1,16 2,68 Bossa 18,88 0,85 5,77 Brisa 22,16 -2,21 11,13 Burçelik 21,76 -1,00 3,52 Burçelik Vana 45,30 0,71 -8,78 Bursa Çimento 12,14 0,58 0,83 Carrefoursa 72,70 6,99 1,25 Casa Emtia Petrol 135,00 1,73 27,36 Ceo Event Medya 6,63 -0,30 3,11 Coca Cola İçecek 73,95 -0,34 12,39 Cosmos Yat. Holding 11,10 6,22 37,72 Credıtwest Faktorıng 5,74 -0,52 -2,21 Çelebi 182,40 0,77 -0,07 Çelik Halat 20,56 -1,06 -4,01 Çemaş Döküm 2,25 -0,88 4,65 Çemtaş 16,24 -0,43 2,13 Çimbeton 412,00 3,78 38,95 Çimentaş 56,10 10,00 55,14 Çimsa 19,34 1,26 8,65 Çuhadaroğlu Metal 8,94 1,94 15,65 Dagi Giyim 8,51 4,42 5,45 Dagi Yatırım Holding 15,07 10,00 16,82 Dardanel 31,18 -0,13 -6,93 Datagate Bilgisayar 16,02 -0,74 -0,56 Demısaş Döküm 6,52 0,15 -1,36 Denge Holding 6,50 0,00 18,61 Deniz GMYO 4,30 3,61 25,73 Derimod 10,19 2,21 4,62 Derlüks Deri 9,46 -1,15 7,26 Desa Deri 10,11 -1,56 3,80 Despec Bilgisayar 12,80 0,55 -1,99 Deva Holding 26,72 0,23 10,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,99 -1,32 10,51 Diriteks Diriliş Tekstil 4,18 0,00 12,06 Ditaş Doğan 35,24 4,01 7,83 DO-CO 589,40 -0,59 -6,44 Doğan Burda 24,10 -2,11 7,40 Doğan Holding 3,65 3,69 18,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 -0,67 6,92 Doğusan 5,19 -0,38 18,49 Doğuş GMYO 9,13 0,66 11,75 Doğuş Otomotiv 29,34 0,82 2,09 Döktaş Dökümcülük 31,78 -0,06 3,79 Duran Doğan Basım 10,64 0,85 1,43 Dyo Boya 11,93 1,19 5,02 Eczacıbaşı İlaç 7,66 -0,52 2,68 Eczacıbaşı Yatırım 35,76 -1,05 28,91 Edip Gayrimenkul 3,27 0,31 -1,51 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 13.01.2021
Albaraka Türk 6. Uluslararası Hat Yarışması başvuruları başladı
Hat sanatının ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırmayı hedefleyen yarışmanın jürisinde M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, M.
Çelebi - 13.01.2021
Son dakika haberi | Trabzon Arsin OSB Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı
Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Sıfır Atık Projesi'nin tüm süreçlerini tamamlayarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandıklarını, geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için bu ve benzeri projelerde her zaman gerekli hassasiyeti gösterecekleri ifade etti.
Çelebi - 12.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
497,00 5,74 8,78 Bosch Fren Sistemleri 1.257,50 -1,09 1,50 Bossa 18,72 0,11 4,87 Brisa 22,66 3,66 13,64 Burçelik 21,98 -0,63 4,57 Burçelik Vana 44,98 0,00 -9,42 Bursa Çimento 12,07 2,29 0,25 Carrefoursa 67,95 2,18 -5,36 Casa Emtia Petrol 132,70 9,67 25,19 Ceo Event Medya 6,65 0,15 3,42 Coca Cola İçecek 74,20 -0,34 12,77 Cosmos Yat. Holding 10,45 10,00 29,65 Credıtwest Faktorıng 5,77 0,00 -1,70 Çelebi 181,00 3,84 -0,84 Çelik Halat 20,78 -3,80 -2,99 Çemaş Döküm 2,27 2,25 5,58 Çemtaş 16,31 1,24 2,57 Çimbeton 397,00 -5,32 33,90 Çimentaş 51,00 -2,58 41,04 Çimsa 19,10 -1,14 7,30 Çuhadaroğlu Metal 8,77 1,86 13,45 Dagi Giyim 8,15 -0,12 0,99 Dagi Yatırım Holding 13,70 -0,80 6,20 Dardanel 31,22 1,36 -6,81 Datagate Bilgisayar 16,14 -0,12 0,19 Demısaş Döküm 6,51 -0,15 -1,51 Denge Holding 6,50 -7,14 18,61 Deniz GMYO 4,15 2,72 21,35 Derimod 9,97 0,81 2,36 Derlüks Deri 9,57 -0,83 8,50 Desa Deri 10,27 -2,47 5,44 Despec Bilgisayar 12,73 -1,47 -2,53 Deva Holding 26,66 0,53 10,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,15 2,70 11,98 Diriteks Diriliş Tekstil 4,18 1,95 12,06 Ditaş Doğan 33,88 1,74 3,67 DO-CO 592,90 -1,15 -5,89 Doğan Burda 24,62 4,77 9,71 Doğan Holding 3,52 2,33 14,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 2,07 7,64 Doğusan 5,21 -4,93 18,95 Doğuş GMYO 9,07 0,44 11,02 Doğuş Otomotiv 29,10 1,11 1,25 Döktaş Dökümcülük 31,80 -0,75 3,85 Duran Doğan Basım 10,55 0,29 0,57 Dyo Boya 11,79 -0,84 3,79 Eczacıbaşı İlaç 7,70 1,05 3,22 Eczacıbaşı Yatırım 36,14 -1,31 30,28 Edip Gayrimenkul 3,26 2,19 -1,81 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 12.01.2021
Düzce Valisi Atay, görme engelli öğretmeni evinde ziyaret etti
Özbek ile evinde gerçekleşen ziyarette sohbet eden Vali Atay'a Beyazay Derneği Düzce Bölge Başkanı Nurullah Çelebi ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de eşlik etti.
Çelebi - 12.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
493,70 -4,80 -7,45 Batısöke Çimento 2,68 -5,22 -8,96 Batı Çimento 5,90 -8,98 -20,17 Bursa Çimento 12,10 -2,48 -0,50 Burçelik 22,00 0,55 -4,45 Burçelik Vana 45,40 -0,93 9,38 Casa Emtia Petrol 132,90 -8,95 -20,24 Coca Cola İçecek 72,25 3,04 -8,93 Çelik Halat 21,08 2,47 1,61 Çemaş Döküm 2,24 -0,89 -4,02 Çemtaş 16,19 -0,49 -1,78 Ceo Event Medya 6,61 0,45 -2,72 Çimsa 19,56 -1,23 -9,00 Çelebi 183,20 -4,86 -0,37 Çimbeton 415,00 1,04 -28,55 Çimentaş 53,00 -1,23 -31,77 Cosmos Yat.
Çelebi - 11.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
470,00 -9,62 2,87 Bosch Fren Sistemleri 1.271,40 -1,82 2,62 Bossa 18,70 -2,91 4,76 Brisa 21,86 -1,53 9,63 Burçelik 22,12 1,00 5,23 Burçelik Vana 44,98 0,67 -9,42 Bursa Çimento 11,80 -0,42 -1,99 Carrefoursa 66,50 0,08 -7,38 Casa Emtia Petrol 121,00 10,00 14,15 Ceo Event Medya 6,64 -1,48 3,27 Coca Cola İçecek 74,45 2,90 13,15 Cosmos Yat. Holding 9,50 -9,95 17,87 Credıtwest Faktorıng 5,77 -1,20 -1,70 Çelebi 174,30 -3,27 -4,51 Çelik Halat 21,60 6,93 0,84 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 16,11 2,02 1,31 Çimbeton 419,30 9,99 41,42 Çimentaş 52,35 9,98 44,77 Çimsa 19,32 2,33 8,54 Çuhadaroğlu Metal 8,61 5,00 11,38 Dagi Giyim 8,16 0,87 1,12 Dagi Yatırım Holding 13,81 2,45 7,05 Dardanel 30,80 -0,65 -8,06 Datagate Bilgisayar 16,16 -0,43 0,31 Demısaş Döküm 6,52 1,24 -1,36 Denge Holding 7,00 -1,69 27,74 Deniz GMYO 4,04 -0,25 18,13 Derimod 9,89 -1,10 1,54 Derlüks Deri 9,65 3,88 9,41 Desa Deri 10,53 3,13 8,11 Despec Bilgisayar 12,92 -1,90 -1,07 Deva Holding 26,52 2,71 9,86 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,83 6,10 9,03 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -6,39 9,92 Ditaş Doğan 33,30 -0,06 1,90 DO-CO 599,80 -2,63 -4,79 Doğan Burda 23,50 -9,27 4,72 Doğan Holding 3,44 1,47 12,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 0,00 5,45 Doğusan 5,48 9,82 25,11 Doğuş GMYO 9,03 -2,69 10,53 Doğuş Otomotiv 28,78 2,57 0,14 Döktaş Dökümcülük 32,04 -0,37 4,64 Duran Doğan Basım 10,52 -2,05 0,29 Dyo Boya 11,89 -2,30 4,67 Eczacıbaşı İlaç 7,62 0,93 2,14 Eczacıbaşı Yatırım 36,62 5,59 32,01 Edip Gayrimenkul 3,19 -3,04 -3,92 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 11.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
510,00 -1,92 11,62 Bosch Fren Sistemleri 1.340,20 3,49 8,18 Bossa 19,23 -0,16 7,73 Brisa 22,34 0,63 12,04 Burçelik 21,96 0,27 4,47 Burçelik Vana 44,12 -1,25 -11,16 Bursa Çimento 11,72 -1,10 -2,66 Carrefoursa 66,00 -0,68 -8,08 Casa Emtia Petrol 121,00 10,00 14,15 Ceo Event Medya 6,74 0,00 4,82 Coca Cola İçecek 75,00 3,66 13,98 Cosmos Yat. Holding 10,55 0,00 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,89 0,86 0,34 Çelebi 182,00 1,00 -0,29 Çelik Halat 20,26 0,30 -5,42 Çemaş Döküm 2,23 0,45 3,72 Çemtaş 16,03 1,51 0,81 Çimbeton 419,30 9,99 41,42 Çimentaş 52,35 9,98 44,77 Çimsa 18,96 0,42 6,52 Çuhadaroğlu Metal 8,56 4,39 10,74 Dagi Giyim 8,20 1,36 1,61 Dagi Yatırım Holding 14,00 3,86 8,53 Dardanel 31,00 0,00 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,31 0,49 1,24 Demısaş Döküm 6,56 1,86 -0,76 Denge Holding 7,00 -1,69 27,74 Deniz GMYO 4,08 0,74 19,30 Derimod 10,06 0,60 3,29 Derlüks Deri 9,72 4,63 10,20 Desa Deri 10,39 1,76 6,67 Despec Bilgisayar 13,10 -0,53 0,31 Deva Holding 26,12 1,16 8,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,48 2,96 5,81 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -9,82 5,90 Ditaş Doğan 33,04 -0,84 1,10 DO-CO 613,50 -0,41 -2,62 Doğan Burda 24,90 -3,86 10,96 Doğan Holding 3,43 1,18 11,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 0,00 5,45 Doğusan 5,20 4,21 18,72 Doğuş GMYO 9,14 -1,51 11,87 Doğuş Otomotiv 28,16 0,36 -2,02 Döktaş Dökümcülük 32,96 2,49 7,64 Duran Doğan Basım 10,77 0,28 2,67 Dyo Boya 11,97 -1,64 5,37 Eczacıbaşı İlaç 7,65 1,32 2,55 Eczacıbaşı Yatırım 35,82 3,29 29,13 Edip Gayrimenkul 3,26 -0,91 -1,81 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 11.01.2021
Son dakika haberi! Uzmanından, "Kovid-19 mutasyona uğrasın uğramasın üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız" uyarısı
Çelebi - 10.01.2021
Kavga ettikleri taksicinin aracını kaçıran 4 şüpheli hastane bahçesinde yakalandı
Çelebi - 09.01.2021
Yatırımcı rehberi (8)
520,00 13,81 13,81 Bosch Fren Sistemleri 1.295,00 4,53 4,53 Bossa 19,26 7,90 7,90 Brisa 22,20 11,33 11,33 Burçelik 21,90 4,19 4,19 Burçelik Vana 44,68 -10,03 -10,03 Bursa Çimento 11,85 -1,58 -1,58 Carrefoursa 66,45 -7,45 -7,45 Casa Emtia Petrol 110,00 3,77 3,77 Ceo Event Medya 6,74 4,82 4,82 Coca Cola İçecek 72,35 9,95 9,95 Cosmos Yat. Holding 10,55 30,89 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,84 -0,51 -0,51 Çelebi 180,20 -1,27 -1,27 Çelik Halat 20,20 -5,70 -5,70 Çemaş Döküm 2,22 3,26 3,26 Çemtaş 15,83 -0,69 -0,69 Çimbeton 381,20 28,57 28,57 Çimentaş 47,60 31,64 31,64 Çimsa 18,88 6,07 6,07 Çuhadaroğlu Metal 8,20 6,08 6,08 Dagi Giyim 8,09 0,25 0,25 Dagi Yatırım Holding 13,48 4,50 4,50 Dardanel 31,00 -7,46 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,23 0,74 0,74 Demısaş Döküm 6,44 -2,57 -2,57 Denge Holding 7,12 29,93 29,93 Deniz GMYO 4,05 18,42 18,42 Derimod 10,00 2,67 2,67 Derlüks Deri 9,29 5,33 5,33 Desa Deri 10,21 4,83 4,83 Despec Bilgisayar 13,17 0,84 0,84 Deva Holding 25,82 6,96 6,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 2,76 2,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 17,43 17,43 Ditaş Doğan 33,32 1,96 1,96 DO-CO 616,00 -2,22 -2,22 Doğan Burda 25,90 15,42 15,42 Doğan Holding 3,39 10,42 10,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 5,45 5,45 Doğusan 4,99 13,93 13,93 Doğuş GMYO 9,28 13,59 13,59 Doğuş Otomotiv 28,06 -2,37 -2,37 Döktaş Dökümcülük 32,16 5,03 5,03 Duran Doğan Basım 10,74 2,38 2,38 Dyo Boya 12,17 7,13 7,13 Eczacıbaşı İlaç 7,55 1,21 1,21 Eczacıbaşı Yatırım 34,68 25,02 25,02 Edip Gayrimenkul 3,29 -0,90 -0,90 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 08.01.2021
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık eski uzman çavuşlar Erdi Diken, Haluk Karataş, Yetiş Çelebi, Benal Yılmaz, Erdal Durmaz, Oktay Tekinel, Cuma Dağ, Yasin Kabakçı, Mustafa Akman ve Mustafa Demirel esasa ilişkin savunma yaptı.
Çelebi - 08.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
520,00 -0,15 13,81 Bosch Fren Sistemleri 1.295,00 5,49 4,53 Bossa 19,26 1,48 7,90 Brisa 22,20 -2,29 11,33 Burçelik 21,90 -1,71 4,19 Burçelik Vana 44,68 -0,93 -10,03 Bursa Çimento 11,85 -3,66 -1,58 Carrefoursa 66,45 -2,35 -7,45 Casa Emtia Petrol 110,00 0,00 3,77 Ceo Event Medya 6,74 1,20 4,82 Coca Cola İçecek 72,35 7,03 9,95 Cosmos Yat. Holding 10,55 0,19 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,84 0,52 -0,51 Çelebi 180,20 1,29 -1,27 Çelik Halat 20,20 -2,79 -5,70 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 15,83 1,54 -0,69 Çimbeton 381,20 9,98 28,57 Çimentaş 47,60 9,98 31,64 Çimsa 18,88 1,07 6,07 Çuhadaroğlu Metal 8,20 -0,73 6,08 Dagi Giyim 8,09 0,12 0,25 Dagi Yatırım Holding 13,48 0,60 4,50 Dardanel 31,00 -1,02 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,23 3,24 0,74 Demısaş Döküm 6,44 0,31 -2,57 Denge Holding 7,12 0,14 29,93 Deniz GMYO 4,05 -4,03 18,42 Derimod 10,00 1,94 2,67 Derlüks Deri 9,29 3,22 5,33 Desa Deri 10,21 2,72 4,83 Despec Bilgisayar 13,17 2,17 0,84 Deva Holding 25,82 -0,08 6,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 1,55 2,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 -9,88 17,43 Ditaş Doğan 33,32 -2,00 1,96 DO-CO 616,00 -0,32 -2,22 Doğan Burda 25,90 3,77 15,42 Doğan Holding 3,39 -1,17 10,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 7,01 5,45 Doğusan 4,99 3,31 13,93 Doğuş GMYO 9,28 4,39 13,59 Doğuş Otomotiv 28,06 0,65 -2,37 Döktaş Dökümcülük 32,16 0,19 5,03 Duran Doğan Basım 10,74 -1,01 2,38 Dyo Boya 12,17 -0,41 7,13 Eczacıbaşı İlaç 7,55 -1,69 1,21 Eczacıbaşı Yatırım 34,68 -0,63 25,02 Edip Gayrimenkul 3,29 -1,50 -0,90 Ege Endüstri 1.
Çelebi - 08.01.2021
DİYARBAKIR - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuştu
Çelebi - 08.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
512,50 -1,59 12,17 Bosch Fren Sistemleri 1.248,80 1,73 0,80 Bossa 18,72 -1,37 4,87 Brisa 22,28 -1,94 11,74 Burçelik 21,78 -2,24 3,62 Burçelik Vana 44,08 -2,26 -11,24 Bursa Çimento 11,94 -2,93 -0,83 Carrefoursa 66,15 -2,79 -7,87 Casa Emtia Petrol 110,00 3,77 Ceo Event Medya 6,69 0,45 4,04 Coca Cola İçecek 68,60 1,48 4,26 Cosmos Yat. Holding 10,76 2,18 33,50 Credıtwest Faktorıng 5,74 -1,20 -2,21 Çelebi 185,90 4,50 1,85 Çelik Halat 20,08 -3,37 -6,26 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 16,07 3,08 0,82 Çimbeton 356,40 2,83 20,20 Çimentaş 47,60 9,98 31,64 Çimsa 18,61 -0,37 4,55 Çuhadaroğlu Metal 8,16 -1,21 5,56 Dagi Giyim 8,06 -0,25 -0,12 Dagi Yatırım Holding 13,41 0,07 3,95 Dardanel 32,24 2,94 -3,76 Datagate Bilgisayar 15,96 1,53 -0,93 Demısaş Döküm 6,50 1,25 -1,66 Denge Holding 7,82 9,99 42,70 Deniz GMYO 4,10 -2,84 19,88 Derimod 9,77 -0,41 0,31 Derlüks Deri 9,07 0,78 2,83 Desa Deri 10,04 1,01 3,08 Despec Bilgisayar 13,06 1,32 0,00 Deva Holding 25,70 -0,54 6,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 -0,09 1,11 Diriteks Diriliş Tekstil 4,45 -8,44 19,30 Ditaş Doğan 33,68 -0,94 3,06 DO-CO 624,40 1,04 -0,89 Doğan Burda 25,72 3,04 14,62 Doğan Holding 3,38 -1,46 10,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -0,74 -2,18 Doğusan 4,99 3,31 13,93 Doğuş GMYO 9,25 4,05 13,22 Doğuş Otomotiv 27,86 -0,07 -3,06 Döktaş Dökümcülük 31,96 -0,44 4,38 Duran Doğan Basım 10,65 -1,84 1,53 Dyo Boya 12,30 0,65 8,27 Eczacıbaşı İlaç 7,61 -0,91 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 34,14 -2,18 23,07 Edip Gayrimenkul 3,33 -0,30 0,30 Ege Endüstri 1.
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