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SGK'da yeni göreve atanan Erdem Akbay, TTSO'ya veda ziyaretinde bulundu

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SGK'da yeni göreve atanan Erdem Akbay, TTSO'ya veda ziyaretinde bulundu
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Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atandı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu. Akbay, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'ye teşekkür etti; Çelebi de Akbay'a plaket sundu.

SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Akbay, görev süresi içinde TTSO ile güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, Başkan Çelebi ve ekibine teşekkür etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Akbay'a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, Trabzon'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve plaket sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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