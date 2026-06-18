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Kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Çelebi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E. isimli yaşlı kadına kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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