Kafkas Vakfının 'Dijital Miras' projesinin çıktıları tanıtıldı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında desteklenen Kafkas Vakfının "Dijital Miras : Gençlerin Dijital Becerileri ile Geleceğe Aktarımı" projesinin çıktıları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Ahi Çelebi Kampüsü'nde tanıtıldı.

Programa, proje ortakları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve genç katılımcılar katıldı.

Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıllık vakıf olarak son dönemde gençlere yönelik kültürel ve sosyal projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle yürütülen projenin dijital dönüşüm odağıyla hazırlandığını belirten Arıhan, vakfın yaklaşık 6 bin kitaptan oluşan kütüphanesinin yanı sıra proje ortaklarının farklı dillerdeki koleksiyonlarını dijital ortama aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Arıhan, "Kütüphanelerimizde yaklaşık 80 farklı dilde eser bulunuyor. Bu kaynaklara dünyanın farklı ülkelerinden erişebilmek oldukça güç. Biz de bunları dijital ortama nasıl aktarabileceğimizi düşündük. Aynı zamanda gençlere dijitalleşme, dijital arşivleme ve yapay zeka alanlarında eğitim vermeyi amaçladık." dedi.

Projenin Paris Çeçen Enstitüsü, Bremen Çerkes Kültür Derneği ve Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı ortaklığında yürütüldüğünü aktaran Arıhan, katılımcıların Türkiye'de Rami Kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) başta olmak üzere çeşitli kurumlarda, Almanya ve Fransa'da ise önemli kütüphane ve arşiv merkezlerinde dijital dönüşüm uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Katılımcıların proje süresince dijital arşivleme, veri yönetimi ve kataloglama alanlarında uygulamalı eğitimler aldığını belirten Arıhan, "Bugün bunun son ayağı olarak gençlerin kurduğu dijital kütüphanenin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Tüm sistemi kendileri oluşturdu, verileri A'dan Z'ye işleyerek dijital altyapıyı kurdu." diye konuştu.

Projenin yeni çalışmaların başlangıcı olduğunu dile getiren Arıhan, "Arkadaşlarımızın yaş ortalaması 24-25. Çok dinamik bir ekibimiz var. Biz bu projeyi ilk adım olarak gördük. Daha işin başındayız. Devlet kurumlarımız, kütüphanelerimiz ve farklı özel arşivlerden edindiğimiz tecrübelerle yeni dijitalleşme projeleri geliştirmeyi ve bunları daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, proje kapsamında geliştirilen dijital kütüphane altyapısı ve diğer proje çıktıları katılımcılara tanıtıldı.

Dijital Miras projesi

Ekim 2025'te başlayan proje kapsamında katılımcılar, IRCICA, İSAM Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Rami Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Salt Galata Arşivi'nde eğitim ve teknik gezi programlarına katıldı.

Mart ve nisan aylarında yürütülen çalışmalar kapsamında dijital kütüphane altyapısı oluşturuldu, tarama, tasnif ve analiz süreçleri tamamlanarak otomasyon sistemi kuruldu.

Almanya ve Fransa'da gerçekleştirilen hareketlilik programlarında ise katılımcılar, Berlin Devlet Kütüphanesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi, Paris Nanterre Üniversitesi La Contemporaine ve Louvre Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde dijital arşivleme, bilgi yönetimi ve yapay zeka teknolojilerinin arşiv sistemlerinde kullanımına ilişkin eğitim aldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2025 yılında Erasmus+ Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında desteklenen proje, Kafkas Vakfı koordinasyonunda Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, Paris Çeçen Enstitüsü ve Bremen Çerkes Kültür Derneği ortaklığında yürütülüyor.

Proje kapsamında gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, kültürel mirasın dijital ortama aktarılması ve gelecek kuşaklara ulaştırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda katılımcılar, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Fransa'da kütüphane ve arşivlerde eğitimlere katılarak dijital arşivleme, veri yönetimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA