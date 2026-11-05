Kırıkkale Çelebi'de kaçak kazı tespit edildi, sondaj makinesi ele geçirildi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı belirlenen alanda sondaj makinesi, el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 2 Kasım'da gerçekleştirilen devriye çalışmaları sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan kontrollerde, H.A.'ya (44) ait olduğu belirtilen ve açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü, 3 kürek, kazma, balyoz, destek demir çubuğu, 2 varil ve 2 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca alanda bir adet kimlik ve cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı