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Kırıkkale Çelebi'de kaçak kazı tespit edildi, sondaj makinesi ele geçirildi

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Kırıkkale Çelebi'de kaçak kazı tespit edildi, sondaj makinesi ele geçirildi
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 Kasım'da yaptığı devriyede kaçak kazı tespit edildi. Karaağıl köyündeki alanda H.A.'ya ait olduğu belirtilen sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı belirlenen alanda sondaj makinesi, el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 2 Kasım'da gerçekleştirilen devriye çalışmaları sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan kontrollerde, H.A.'ya (44) ait olduğu belirtilen ve açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü, 3 kürek, kazma, balyoz, destek demir çubuğu, 2 varil ve 2 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca alanda bir adet kimlik ve cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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