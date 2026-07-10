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Çelebi ailesinin acı günü

Çelebi ailesinin acı günü
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Erzurum Barosu avukatlarından Mustafa Çelebi'nin ağabeyi Ahmet Çelebi, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye baro başkanı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum Barosu avukatlarından Mustafa Çelebi'nin ağabeyi Ahmet Çelebi, bugün Narmanlı Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Erzurum Barosu avukatlarından Mustafa Çelebi'nin ağabeyi Ahmet Çelebi, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayata veda etti. Merhum Çelebi bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Ahmet Çelebi için Narmanlı Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Çelebi ailesi taziyeleri kabul ederken, sevenleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Cenaze namazına Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda avukat, iş insanı, Çelebi ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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