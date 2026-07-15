Haberler

Traktör römorkundan düşen adam hayatını kaybetti

Traktör römorkundan düşen adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktör römorkunda dengesini kaybederek başının üzerine düşen 65 yaşındaki Sebahattin Ünsal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktör römorkunda dengesini kaybederek başının üzerine düşen 65 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Halildede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ünsal (65), kendisine ait bahçede duvar örmek için traktör römorkunda bulunan briketleri indirmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden adam, römorktan başının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ünsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ünsal'ın cenazesi, Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an

15 Temmuz gecesi kaydedilen bu görüntü hala zihinlerde

Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı

Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar