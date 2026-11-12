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DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan, TTSO Başkanı'nı ziyaret etti

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DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan, TTSO Başkanı'nı ziyaret etti
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DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti. Görüşmede Trabzonlu firmaların Gürcistan pazarına erişimini kolaylaştıracak ticari ilişkiler ve Batum yatırımları ele alındı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamada, Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı da olan Çalışkan ile Çelebi'nin odada bir araya geldiği belirtildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, Trabzon'un Gürcistan ile tarihsel ve coğrafi yakınlığının önemli bir ticari avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Gürcistan'ın, Trabzon iş dünyası açısından önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu aktaran Çelebi, özellikle Batum ve çevresinde Trabzon iş dünyasının önemli yatırımları bulunduğunu kaydetti.

Çelebi, Tiflis bölgesi başta olmak üzere Gürcistan'ın diğer bölgeleriyle de ilişkileri güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.

İnşaat, sağlık turizmi ve hizmet sektörlerinde önemli işbirliği imkanları bulunduğuna işaret eden Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu potansiyeli harekete geçirmek için karşılıklı iş heyeti ziyaretleri, fuar organizasyonları ve ikili iş görüşmelerine ağırlık vermeliyiz. Amacımız, Trabzonlu firmalarımızın Gürcistan pazarındaki fırsatlara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve Gürcü iş insanlarıyla yeni ortaklıkların kurulmasına katkıda bulunmaktır. Karşılıklı yatırımları ve ticari ilişkileri geliştirecek her türlü işbirliğine önem veriyoruz."

Çalışkan ise yeniden başkanlık görevine seçilen Çelebi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

TTSO Yönetim Kurulu üyesi Barış Sancak'ın da yer aldığı ziyarette, Trabzon iş dünyasının Gürcistan ile mevcut ticari ilişkileri, karşılıklı yatırım imkanları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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