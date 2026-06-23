İmam Hatip Liseleri FenTech 2026 Festivali'nde Buluştu

Türkiye genelindeki teknoloji programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri, İstanbul'da "FenTech 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali"nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen FenTech 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, böyle bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, yalnızca teknolojiyi kullanmanın değil, üretmenin de çok önemli olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin zirveye oturduğu, bundan önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede çok hızlı geliştiği bir dünyanın içerisindeyiz. Bu noktada iyiyi, doğruyu, güzeli ve hakkı savunan kadroların elinde teknolojinin gelişmesi, büyümesi, dünyada adalet ve merhamet temelli bir sistemin kurulmasına hizmet etmesi gerekiyor. Bugün kötülerden daha fazla çalışan iyilerin olması gerekiyor. Bugün onların ürettiği teknolojiyi kullanmakla yetinen kadrolar değil, kendisi teknoloji üreten, bunun mücadelesinde kadroların yetişmesi gerekiyor ki önümüzdeki dönem adaletin, barışın ve merhametin hakim olduğu bir dünya olsun."

Ceylan, imam hatip okullarının teknolojiyi iyi takip eden inançlı gençler yetiştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun Türkiye'nin dört bir yanında artık inançlı kadroların, çift kanatlı gençlerin, yani bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençlerin artık teknoloji ürettiğine, dünya devleriyle yarışacak düzeye ulaştığına hep birlikte şahitlik ediyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan, teknolojiyi de gelişmeleri de çağı da hatta çağın ötesini de bu hakkaniyetle yorumlayan ve bunun mücadelesini veren kadrolara dönüşeceğiz inşallah. Bizler kötülerin elinden bu gücü alacak, iyiyi, doğruyu, güzeli, hakkı savunan kadrolarla birlikte yol yürüyeceğiz inşallah. Sizler bugün yeni yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olacaksınız. Bu hikayeyi, bu destanı sizler yazacaksınız inşallah gençler."

Türkiye'nin büyük zorluklardan geçerek bu noktaya ulaşabildiğini aktaran Ceylan, "Yüzyıllık hikayeye, geçmişimize baktığımızda, büyüklerimiz çok büyük ve zorlu bir mücadele verdiler. O dönemleri geride bırakıp bugünün Türkiye'sini sizlere hazır hale getirdiler. Bundan sonrasındaki hikaye size ait gençler. Ne kadar çalışırsanız, ne kadar gayret gösterirseniz o kadar başaracağız, o kadar ileri gideceğiz, o kadar güçlü olacağız. Bundan sonra hikaye sizlerin ellerinizde şekillenecek inşallah." diye konuştu.

Ceylan, bu çalışmanın arkasında büyük emeği olan kurumlara teşekkür ederek, "Yerli ve milli teknoloji hamlesiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nda dünya lideri olacak, bütün mazlum coğrafyalara umudu taşıyacak, adalet ve merhamet temelli yeni bir dünya düzenini sizlerle birlikte kuracağız. Rabbim sizleri güçlendirsin, yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Diniyle yücelmeyi, dinini yüceltmeyi hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"İmam hatiplerde böyle güzel çalışmalara şahit oluyoruz"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de böyle güzel bir etkinlikte gençlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İmam hatiplerin halkın dinsel inançlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren okullar şeklinde kurulduğunu ancak büyük başarılar elde ederek ilerlemeye devam ettiğini anlatan Özdemir, "Celalettin hocamız bu işi biraz daha yukarılara taşıdılar, seviyeyi artırdılar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten imam hatiplerde böyle güzel çalışmalara şahit oluyoruz. Biz de bunlara ÖNDER'imizin önderliğinde yardımcı olmaya, destek olmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Özdemir, "Tabii imam hatip neslinden beklentilerimiz büyük. Çünkü imam hatip nesli vatansever bir nesil, vatanına, milletine, devletine arkasını dönmeyen bir nesil. Büyüklerine ve hocalarına asla arkasını dönmeyen bir nesil. İnşallah sizlerin aranızdan nice Lagari'ler, Hezarfen Çelebi'ler çıkacak. Bu yapmış olduğunuz etkinlikler, ortaya koymuş olduğunuz ürünler bunların göstergesi." ifadelerini kullandı.

"İki gün sürecek FenTech'te farklı kategorilerde yarışmalar düzenlenecek"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen de FenTech 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akmanşen, imam hatip liselerinin artık kabuğunu kırarak, ülkenin geleceğini düşünen, geleceği üzerine kafa yoran ve geleceğinin şekillenmesi için çaba gösteren bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün farklı programlarla imam hatip neslini geleceğe hazırladığını dile getiren Akmanşen, "Eğer bizler bir şey yapacaksak sevgili gençler, rutinin üzerinde kendi çaba ve gayretimizle, hayallerimizin de üzerine çıkmak zorundayız. Çünkü bizim temel anlamda yaptığımız faaliyetlerde bir mottomuz var. Nedir o? Gelenekten geleceğe bir yolculuk. Bu yolculuğumuzda teknolojiyi erdemsiz, inovasyonu da insan merkezsiz bir yapıda düşünmeyeceğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor. Erdemi bir kenara bırakan teknolojinin, dünyada nelere mal olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz." şeklinde konuştu.

Akmanşen, iki gün sürecek FenTech'te farklı kategorilerde yarışmalar düzenleneceğini ifade ederek, temel amaçlarının erken yaşta gençlere dijital çağın gereklerini öğretmek olduğunu ve bu yolda çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

"İmam hatip ismiyle fen ve teknolojiyi bir araya getirmek gerçekten çok anlamlı"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da yapılan bu organizasyonların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, TEKNOFEST'in sınırları aştığını, yurt dışında da yabancı takımların gelerek bu etkinliklere katıldıklarını anımsattı.

Topçu, "İmam hatip neslinin ilimle, teknolojiyle ve üretimle buluştuğu böylesine anlamlı bir organizasyonun ülkemize büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından okulların burada buluşması da ayrı bir güzellik. İmam hatip ismiyle fen ve teknolojiyi bir araya getirmek gerçekten çok anlamlı. Dinimizde ilim ve hikmet hep birlikte anılmıştır. Sizler inşallah bu iki kavramı tek vücut halinde hayata geçiren gençler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

İçinde yaşanan çağın teknoloji ve bilgi çağı olduğuna işaret eden Topçu, şöyle devam etti:

"Ülkelerin gücü artık yalnızca sahip oldukları kaynaklarla değil, bilgi üretme, teknoloji geliştirme ve yenilik ortaya koyma kabiliyetiyle ölçülüyor. Yapay zekadan siber güvenliğe, uzay teknolojilerinden ileri üretim sistemlerine kadar yeni bir yarış yaşanıyor. Sanayi devrimini kaçıranlar treni kaçırmıştı. Şimdi bir teknoloji devrimi var. Türkiye olarak Allah'ın izniyle bu teknoloji devrimini yakaladık ve o trene bindik. İnşallah hep birlikte bu trene hız vermeye devam edeceğiz. Teknoloji üretmek bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ancak teknolojiye sadece ekonomik bir mesele olarak bakmıyoruz. Bağımsızlığın, güvenliğin ve medeniyet iddiamızın bir parçası olarak görüyoruz."

Topçu, Türkiye'nin savunma sanayinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, milletin desteği ve genç mühendislerin azmiyle, bir zamanlar dışa bağımlı olduğu alanlarda artık kendi teknolojisini geliştirdiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Muhammet Saymaz ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de bilim ve teknoloji vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, "Sorun Çözen Nesiller", "RoboFutbol", "Hackathon", "Er Meydanı" ve "Çizgi İzleyen Robot" olmak üzere 5 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri yarın törenle verilecek.

"Gelenekten Geleceğe: Erdemli Teknoloji, İnsan Odaklı İnovasyon" temasıyla düzenlenen festivalde yapay zeka, robotik, yazılım, tasarım ve inovasyon alanlarında geliştirilen projeler sergilendi.