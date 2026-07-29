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CHP Kırıkkale’de toplu istifa, il ve ilçe başkanları YENİ Parti'ye geçti

CHP Kırıkkale’de toplu istifa, il ve ilçe başkanları YENİ Parti'ye geçti
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CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Bahşılı, Çelebi, Sulakyurt, Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Bozdağ ve beraberindeki ilçe başkanları, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

(KIRIKKALE) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Bahşılı, Çelebi, Sulakyurt, Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Bozdağ ve beraberindeki ilçe başkanları, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

YENİ Parti'nin kuruluşunun ilan edilmesinin ardından Kırıkkale'de YENİ Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, birçok ilçe başkanıyla CHP'den istifa ettiklerini belirterek, yeni siyasi yol haritalarını kamuoyuyla paylaştı.

Bozdağ, istifa kararlarının bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye genelinde tüm ilçe başkanlarımızla birlikte çok sevdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Bu bir son değil, bir başlangıçtır. Biz gördüğümüz lüzum üzerine değil, gördüğümüz zulüm üzerine istifa ediyoruz.

Genel merkez binasına, kesinleşmemiş mahkeme kararının ardından biber gazı ve plastik mermiyle girilmesi, sonrasında yaşanan süreçler bizleri yeni bir yol arayışına sevk etti. Dün olduğu gibi bugün de Kırıkkale sokaklarında siyaset yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı yeni çatımız altında birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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