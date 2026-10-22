Adana'da hükümlü ve tutukluların el işi ürünlerinden oluşan sergi açıldı

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Adana'da hükümlü ve tutukluların yaptığı resim ve el işi ürünlerin yer aldığı "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı.

Vali Mustafa Yavuz, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında, bağımlılık hikayesi bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünlerin önemine dikkati çekti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz da Adanalıları 25 Ekim'e kadar açık kalacak sergiye davet etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Kaynak: AA