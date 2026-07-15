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Kırıkkale'de Kayıp Olarak Aranan Kişinin Parçalanmış Cesedi Tuvalette Bulundu

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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 55 yaşındaki Yusuf A'nın parçalanmış cesedi, oğluyla birlikte yaşadığı evin tuvaletinde bulundu. Olayla ilgili oğlu dahil 3 kişi gözaltına alındı, 1 zanlı aranıyor.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 55 yaşındaki Yusuf A'nın parçalanmış cesedi, birlikte yaşadığı evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Olayla ilgili kayıp ihbarında bulunan oğlu dahil 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde ikamet eden Ö.A., babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında oğul Ö.A'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ekipler, baba ile oğlunun birlikte yaşadığı evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde Yusuf A'ya ait olduğu değerlendirilen vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu.

Olayın ardından Ö.A'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken, olaya karıştığı değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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